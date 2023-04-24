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Общество

Пензенским бойцам в зону СВО отправили летнюю форму

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Какой по счету будет поездка в горячую точку, уже и не сосчитать. Гуманитарный груз пензенские казаки отвозят на Донбасс с 2014 года. С началом специальной военной операции к линии соприкосновения стали отправляться в несколько раз чаще.

Ранним утром студенты, члены общественной организации загрузили фуру. Таких будет три.

«Как всегда, везем большое количество икон для наших бойцов на передний план, предоставлена из Мокшана тонна картошки нашим бойцам - часть пойдет на посев, часть на питание», - рассказал атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

Сетка-рабица, которая обычно необходима строителям, на передовой спасает жизни бойцам. Ее развешивают над орудием, и в случае сброса снаряда с вражеского дрона до цели граната не долетит.

«И 100 комплектов формы, потому что наступает лето, надо обновляться. Зимнюю форму будем собирать обратно, а летнюю выдавать», - сообщил Евгений Пучков.

Поездка казаков займет не один дней. Конвой посетит несколько точек, где несут службу земляки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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