В Пензенской области отмечен бум разводов

23.04.2023 | 14:11

В Пензенской области в феврале зарегистрировали смерть 1 417 жителей. Это на 431 меньше, чем за тот же месяц прошлого года (1 848).

Такие данные обнародованы Росстатом.

В феврале на свет появилось 603 ребенка. За тот же период 2022-го зарегистрировали на 63 больше новорожденных (666). Скончалось двое малышей до года (один - в феврале 2022-го).

Естественная убыль населения во второй месяц зимы составила 814 человек, что меньше, чем в феврале прошлого года (1 182).

Коэффициент рождаемости за январь - февраль 2023-го вновь снизился и составил 6,3 (6,6 - за тот же период 2022-го). Уменьшился и коэффициент смертности: с 18,0 (за два первых месяца 2022-го) до 15,6.

Всего за период с января по февраль в области умерло 3 132 человека (3 695 за тот же период 2022 года) и родилось 1 275 малышей (1 348).

В регионе в нынешнем феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизилось число браков и выросло количество разводов. Так, узаконили отношения 393 пары (445), а разорвали их 340 (332).

Вообще в Пензенской области за январь - февраль 2023-го на 1 000 браков пришелся 1 031 развод. В минувшем году показатель был лучше: 903 развода на 1 000 заключенных союзов.