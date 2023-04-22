В Пензе жителей Луганска и Донецка поздравили с Пасхой

22.04.2023 | 16:00

В гостинице «Ласточка» устроили торжество. Угощения приготовили для жителей Луганска и Донецка, которые больше года находятся в Пензе. Куличи, творожная пасха, писанки - неотъемлемые атрибуты Светлого Христова Воскресения, которое празднуется церковью в течение 40 дней.

«Хотелось бы и преподнести радости пасхального приветствия, и поделиться близкими, родными, особенно с детками», - отметил настоятель Введенского храма г. Пензы протоиерей Святослав Рудый.

В «Ласточке» проходят реабилитацию 59 жителей новых российских территорий, в том числе 14 несовершеннолетних.

«Они всегда с нами общаются, мы несколько раз уже сюда приезжали, вещи привозили. Хотим не разрывать связь и встречаться почаще, тем более сейчас, на пасхальной неделе, когда на душе у всех православных светло. Нам хочется, чтобы и у них было праздничное настроение», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.