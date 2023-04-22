В Пензе появился первый детский ботанический сад

22.04.2023 | 17:00

Развивающее занятие у дошкольников, посещающих Дворец детского (юношеского) творчества, прошло в особом месте. Это первый в Пензе детский ботанический сад. Такой статус вечнозеленый островок получил совсем недавно.

«Мы узнали, что можем вступить в Ассоциацию детских ботанических садов России, и решили поучаствовать. Собрали документы, описали наш ботанический сад, послали фотографии - и нас туда приняли», - сообщила методист Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы Лариса Ходакова.

Во дворце всегда было зелено, растения украшают и кабинеты, и холлы, был и зимний сад. Когда меценаты помогли сделать ремонт в помещении, подарили мебель и интересные светильники, установили зеркало-водопад, здесь все преобразилось.

Это не просто заповедник, где собраны лучшие экземпляры флоры, но еще и образовательная, воспитательная, научно-исследовательская площадка.

«За ними ухаживать надо, поливать, чтобы они хорошо росли. Если их не поливать, они плохо будут расти. У меня бабушка - огородница, мы с ней на дачу ходим, когда мама на работе, потом она поливает цветы, а я отдыхаю», - рассказала воспитанница студии «Колокольчик» Анастасия Соломина.

Вступление в ассоциацию детских ботанических садов - большая ответственность и в то же время интересная работа. Специалисты составляют электронный каталог растений, обмениваются опытом с коллегами из других регионов, учат детей бережному отношению к природе.

«У нас идет работа над такой темой, как экскурсия в детском ботаническом саду. Это будут делать более взрослые дети, то есть мы планируем составить эту экскурсию, чтобы ее проводили именно дети», - пояснила Лариса Ходакова.

на май запланирована акция «Подари саду». Желающие могут поделиться с коллективом интересными экземплярами цветов.