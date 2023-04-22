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Общество

Пенза приняла участие в фестивале «Русское зарубежье»

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В Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова III фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» посвятили известным деятелям культуры и искусства, которые вошли в так называемую первую волну эмиграции начала XX века.

«В течение нескольких лет из России уехало более двух миллионов человек, а по некоторым оценкам - аж до пяти миллионов. Конечно, точную цифру никто не знает. Образовалась как бы огромная страна за рубежом - более чем в 80 стран мира уехали наши соотечественники и образовалась «зарубежная Россия», - рассказала руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

Пенза известна многими выдающимися людьми, которые стали носителями русской культуры за границей. Среди них - Иван Мозжухин, Александр Куприн. Фотопортреты и их, и других прославленных эмигрантов, созданные в 20-30-е годы прошлого столетия Петром Шумовым, представлены на выставке, открывшейся в рамках фестиваля.

«Тема интересная, актуальная, многие детали, как проживали в эмиграции, до сих пор неизвестны», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Организаторы фестиваля подарили Пензенской областной библиотеке большую коллекцию книг - более 300 экземпляров.

«Авторы, которые изучают русское зарубежье, его культуру, и авторы, которые в силу разных обстоятельств оказались за рубежом, но всю жизнь никогда не говорили плохо о России, хранили ее культуру», - сообщила директор Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

В подаренном собрании - уникальные биографические издания, альбомы картин авангардистов и передвижников, сочинения авторов Серебряного века и многое другое.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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