Общегородской субботник объединил сотрудников управлений и ведомств

22.04.2023 | 18:00

Общегородской субботник объединил в апрельский день сотрудников управлений, ведомств, учреждений. Некоторые привели своих близких. Даниил Сорокин с дедом пришли помогать коллективу парка привести в порядок Тропу здоровья.

«Это важно и для культуры, чтобы в городе было чисто», - пояснил школьник.

Разобрав инвентарь, субботние добровольцы группами отправились на уборку. Фронт работ разнообразный: сгрести прошлогоднюю листву, подмести дорожки.

Для проведения субботника парк выбрали не случайно. В 2023 году по программе «Комфортная городская среда» приступили к капитальному ремонту территории у планетария.

«Я призываю всех горожан проголосовать за второй этап реконструкции парка. Вы видите, как активно началась работа по реконструкции в рамках первого этапа, и хотелось бы, чтобы весь наш парк был приведен в порядок», - указал глава г. Пензы Александр Басенко.

«Жемчужина нашего города! Я не знаю таких городов, где лес начинается с центра. Это легкие нашего города, наше здоровье», - добавил заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Пока горожане делают свой выбор, собравшиеся на субботник помогли сотрудникам парка подготовить его к летнему сезону.

«Думаю, это здорово, когда люди приходят и безвозмездно работают на благоустройстве родного города, тем более - такого знакового места», - рассудил председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин.