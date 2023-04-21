В Заречном отпраздновали 60-летие Дворца культуры «Современник»

21.04.2023 | 21:01

60 лет назад у зареченцев появился «Современник». Правда, первые 4 года его называли Домом культуры объединенного заводского комитета. Для жителей молодого строящегося города это был значимый подарок: зрительный зал на 800 мест, а также спортивный, хореографический, лекционный, помещения для занятий творчеством, библиотека.

«Вообще, мало кто из жителей Заречного не прошел через этот прекрасный Дворец культуры, и не зря он называется «Современник»: он появился в нужное время в нужном месте и стал центром культурной жизни нашего города», - рассказал глава города Заречного Олег Климанов.

И тогда, и теперь в «Современнике» отмечают самые значимые события, проводятся самые важные мероприятия. Главным богатством, подчеркивают гости праздника, во Дворце культуры всегда были и остаются люди, проработавшие здесь много лет, а также участники творческих коллективов - а их тут 55, - которые отдавали и отдают все свое свободное время и талант сцене и зрителям.

«В рамках юбилея я хотел бы пожелать даже не коллективу Дворца культуры, а всем жителям Заречного, чтобы как минимум еще столько же он радовал вас хорошими, интересными событиями культурного плана, максимально обогащая и украшая вашу жизнь. С праздником вас!» - произнес министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.