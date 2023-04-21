В Соцфонде рассказали, зачем пензенцам нужно кодовое слово

21.04.2023 | 09:07

Жители Пензенской области могут получить консультацию по общим пенсионным и социальным вопросам у операторов единого контакт-центра по телефону 8 (800) 100-0001. При этом сведения, касающиеся персональных данных (о размере пенсии или выплат, о состоянии индивидуального лицевого счета, об остатке материнского капитала и ряд других), сотрудники могут предоставить только после идентификации личности заявителя.

Получить консультацию без личного посещения клиентской службы, по телефону можно в том случае, если установить кодовое слово - любую комбинацию из букв или цифр, слова или словосочетания. Это можно сделать онлайн через «Личный кабинет» на сайте СФР, а также в клиентской службе фонда. При необходимости пароль можно заменить.

При звонке в единый контакт-центр с номера телефона, указанного в заявлении, дополнительные идентифицирующие сведения не понадобятся. В случае обращения с другого номера понадобится назвать данные паспорта и СНИЛС.

Жителей Пензенской области просят не сообщать свои персональные данные незнакомцам, звонящим им по телефону и представляющимся сотрудниками социального фонда.

«Специалисты фонда никогда не запрашивают номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от «Личного кабинета». Если по телефону просят предоставить такую информацию - скорее всего, это мошенники», - предупредили в отделении СФР по Пензенской области.