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Общество

В 1-м Окружном проезде разрушенные погреба грозят увечьями

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Об опасности, подстерегающей жителей и гостей 1-го Окружного проезда, рассказала жительница Пензы Надежда А. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в 2022 году у дома № 4 снесли погреба, но ничего не убрали. Пензячка не раз обращалась в управляющую компанию, но безрезультатно. В доме, утверждает горожанка, живет множество детей, которые бегают по площадке и рискуют провалиться под землю или напороться на гвоздь, торчащий из доски.

В доказательство своих слов женщина опубликовала фото, на которых запечатлены провалы погребов, доски и куски шифера.

«Наверное, администрация и УК ждут, когда произойдет трагедия. Заставьте убрать это безобразие!» - просит Надежда.

Одна из подписчиц осудила горожанку, посчитав «неприличным» размещение жалобы под постом, посвященным участникам СВО. За Надежду вступился другой пользователь Сети.

«Только здесь об этом и надо! Пока они там на спецоперации, их дети, жены, родители страдают тут из-за таких халатностей! Ребенок там спокойно может играть и упасть на торчащий гвоздь рукой - может быть гангрена, могут руку ампутировать. А если он еще от столбняка не привит - до летального исхода!» - написал он.

В итоге Управление ЖКХ Пензы пообещало навести на территории порядок, но не в ближайшее время.

«Работы по благоустройству территории возле многоквартирного дома № 4 в 1-му Окружном проезде после демонтажа сараев запланировано выполнить в весенне-летний период текущего года. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в ответе ведомства.

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Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
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