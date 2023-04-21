СВО: стало известно, сколько пензенцев удалось вернуть из плена

21.04.2023 | 10:48

В пятницу, 21 апреля, на сессии регионального Законодательного собрания уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова рассказала о вызволении из плена двух участников специальной военной операции.

«В течение года к уполномоченному обращались родственники участников СВО, оказавшихся в плену или пропавших без вести. Работа с ними ведется во взаимодействии с уполномоченным по правам человека РФ и Министерством обороны. Из плена нам удалось вернуть двух человек», - пояснила она, отчитываясь о своей деятельности за 2022 год.

Омбудсмен обратила внимание на важное значение реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий, прежде всего - с увечьями, инвалидностью, необходимость проведения им углубленной диспансеризации, оказания содействия в адаптации, предоставления психологической помощи.

Она подчеркнула, что в психологической поддержке нуждаются и родственники участников СВО, находящихся в плену, пропавших и погибших при проведении боевых действий.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, 21 сентября Президент РФ объявил о проведении частичной мобилизации. В Пензенской области о выполнении плана на 100% отчитались 27 октября.