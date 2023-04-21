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Общество

СБП проводит акцию со скидками при онлайн-покупках

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С 20 марта до 30 апреля 2023 года, расплачиваясь за онлайн-покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) на сайтах и в мобильных приложениях партнеров акции, можно получать скидки и дополнительные бонусы в рамках программ лояльности онлайн-площадок.

«Для оплаты с помощью системы быстрых платежей в приложении или интернет-магазине нужно просто нажать на кнопку «Оплатить СБП», перейти в свой «Мобильный банк» и подтвердить оплату. Это удобно и безопасно. Кроме того, такая оплата совершается гораздо быстрее, чем через ввод реквизитов банковской карты и кода из СМС. Мы хотим, чтобы экономить с СБП было так же просто, как и платить - в одно нажатие кнопки. В нашей первой акции со скидками при оплате по СБП мы собрали популярные маркетплейсы и магазины, чтобы сделать весенний шопинг выгодным и быстрым», - рассказала директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович.

Так, на сайте и в приложении Wildberries будет действовать скидка 3% при предоплате товаров через систему быстрых платежей. А если оплатить покупку на маркетплейсе, воспользовавшись функцией привязки счета СБП, скидка составит 5%.

В интернет-магазине одежды и обуви Lamoda, выбрав предоплату по СБП на сайте и в мобильном приложении, можно будет получить скидку 7% (до 500 рублей за период проведения акции).

Такую же скидку - 7% - получат пользователи СБП, расплачиваясь на сайте или в приложении интернет-магазина «Лэтуаль».

На сайте и в приложении «М.Видео» при онлайн-оплате через Систему быстрых платежей 10% суммы покупки будут зачислены баллами на счет программы лояльности.

В «Спортмастере» пользователи получат 5% суммы покупки баллами на бонусный счет программы лояльности при оплате через СБП на сайте и в приложении.

Полные правила акции доступны на сайте быстрыеплатежи.рф.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.

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