Омбудсмен выступила против компактного проживания беженцев

21.04.2023 | 11:14

Сейчас для беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожский и Херсонской областей, проживающих в пунктах временного размещения, наиболее актуальны вопросы дальнейшего жизнеустройства, реализации прав на жилище и пенсионное обеспечение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова в пятницу, 21 апреля, на сессии Законодательного собрания.

Всего в 2022 году в регион прибыло более 3 000 человек, уточнила она.

«Очевидно, что размещение граждан в пунктах оправдывало свою эффективность первый год. Но пролонгация компактного типа проживания может стать причиной возникновения эффекта сегрегации», - предупредила Елена Рогова.

Для решения этого вопроса в Пензенской области была введена дополнительная мера поддержки для переселенцев в виде оплаты расходов на аренду квартиры. Однако ею воспользовались лишь единицы.

«При этом многие хотели бы остаться на постоянное жительство в Пензенской области, однако у них нет четкого понимания алгоритма действий по решению жилищного вопроса. Органам власти необходимо оказывать содействие в интеграции переселенцев, в том числе реализации их жилищных прав на территории региона», - резюмировала Елена Рогова.