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Общество

В Пензе провели ежегодный фестиваль дарения «Мы вместе!»

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На площади перед Домом молодежи равнодушных не было. Студентов и школьников, участников разных объединений, общественных и волонтерских организаций, собрал здесь ежегодный фестиваль дарения «Мы вместе!».

«Ребята собирали гуманитарную помощь, изготавливали талисманы добра, сегодня они будут изготавливать небольшие сувениры, которыми смогут обмениваться на общей ярмарке, где люди могут поучаствовать совместно в добре», - рассказал региональный координатор «Молодежки ОНФ» Никита Светкин.

«Я помогаю людям на разных фестивалях, форумах, помогаю участникам СВО, собираю гуманитарную помощь, рассортировываю ее», - отметила волонтер «Молодежки ОНФ» Марина Пильгаева.

Участники площадки «Навигаторы детства», молодые журналисты, подготовили петицию, адресованную взрослым.

«Мы хотим, чтобы дети были услышаны. Многие важные для детей решения принимаются без их участия. Я считаю, это не очень хорошо. Мы хотим создать детскую общественную палату, чтобы тоже участвовать в принятии важных решений», - объяснила ученица лицея № 14 Влада Разумова.

Фестиваль дарения «Мы вместе» - это возможность для каждого поделиться своими умениями, услугами, вещами, деньгами, а также другими благами и получить что-то взамен. Это своеобразный мастер-класс по приобщению всех к культуре взаимопомощи.

«Добро, которое мы отдаем, не просто к нам возвращается - оно еще и умножается. И мне кажется, что это основная идея этого праздника - чтобы мы добром прирастали», - подчеркнула заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева.

Средства, собранные во время фестиваля дарения, направят на восстановление Дома молодежи в Донецке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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