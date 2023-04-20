В Пензе появилось расписание всех дачных автобусов

20.04.2023 | 11:10

С 22 апреля в городе начнет работать общественный транспорт на дачных маршрутах. На сайте транспортной системы «ТК Пенза» появилось актуальное расписание автобусов.

В 2023-м обслуживать пассажиров-дачников будут по 19 маршрутам, стоимость проезда по транспортной карте садовода останется на уровне прошлого года.

От бывшего кинотеатра «Салют» будут отправляться маршруты № 42м (к-т «Салют» - СНТ «Радуга»), 45 (к-т «Салют» - СНТ «Лесная поляна» - СНТ «Крутецкие сады»), 49 (к-т «Салют» - СТ «Аннушка-1»), 49а (к-т «Салют» - СНТ «Родничок») и 54 (к-т «Салют» - СНТ «Полянка»).

От Пензы-I станут ездить автобусы № 32 (Пенза-I - СНТ «Строитель» - СНТ «Росинка+»), 32Б (Пенза-I - СНТ «Ромашка»), 41к (Пенза-I - СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода дачников будут возить по маршрутам № 38 (Дизельный з-д - СНТ «Приеланский»), 38а (Дизельный з-д - СНТ «Первомайское»), 38Б (Дизельный з-д - СНТ «Первомайское»), 41+41а (Дизельный з-д - СНТ «Ландыш» - СНТ «Импульс»), 48а (Дизельный з-д - СНТ «Малиновка»), 59 (Дизельный з-д - СНТ «Сурские зори»).

От Гидростроя садоводы смогут добираться до своих участков на автобусах № 42 (Гидрострой - СНТ «Полет»), 44 (Гидрострой - СНТ «Юбилейное»), 46 (Гидрострой - СНТ «Родничок» - СНТ «Незабудка»), 48 (Гидрострой - СНТ «Малиновка») и 56 (Гидрострой - СНТ «Родничок» - СНТ «Роща» - СТ «Восход»).