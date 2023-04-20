Сотрудники УФСИН отработали план действий при захвате заложников

20.04.2023 | 18:40

В заложниках у заключенных оказалась младший инспектор СИЗО-1, сотрудница медицинской части. По легенде учений она открыла дверь, не убедившись в безопасности. Сработала сигнализация, к месту происшествия прибыла резервная группа, но переговоры положительных результатов не принесли. Пришлось привлекать отряд специального назначения «Фобос».

«Проводим учебно-методические сборы с привлечением сотрудников дежурной смены, а именно дежурных помощников начальников следственных изоляторов и дежурных помощников начальников ПФРСИ. Основная задача - разобрать на практике действия личного состава при захвате заложников именно в запираемых помещениях», - объяснил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Валерий Волков.

Учебно-методические сборы в различных подразделениях управления федеральной службы исполнения наказаний организуют систематически.