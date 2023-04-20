На Восточном кладбище установят больше контейнеров для мусора

20.04.2023 | 18:56

Более 2 000 кубов мусора вывезли с территории Восточного кладбища, и это только за 10 апрельских дней. Перед Пасхой многие пензенцы побывали на погосте, привели могилы в порядок, продолжают делать это и теперь. Впереди и другие значимые православные праздники - Красная горка, Радоница (особый день поминовения).

«На этом кладбище расположат 12 восьмикубовых контейнеров и еврокубов около 40 штук. Увеличили количество контейнеров», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

По мере заполнения их опустошают и вывозят все на полигон. Чтобы убрать горы мусора, которые были здесь с незапамятных времен, пришлось воспользоваться техникой, предоставленной различными предприятиями. Они пошли навстречу и помогли коллективу службы городских кладбищ.

«В муниципальное задание входит содержание территорий городских кладбищ, подметание дорожек, раскряжевка, спил аварийных деревьев - грубо говоря, все работы, которые включают в себя содержание кладбищ», - рассказал директор МБУ «Служба городских кладбищ» Сергей Мамонов.

Вместо вышедшего из строя водопровода на территории погоста выставили пять цистерн. Теперь работники только и успевают заливать их.

«Вода находится во всех емкостях каждый день, постоянно, то есть люди могут в любое время прийти, налить воды и полить цветы. Вода техническая, для полива растений и для мытья памятников и оград», - объяснил мастер по благоустройству МБУ «Служба городских кладбищ» Андрей Мальков.

Перед Пасхой, когда пензенцы массово убирали места захоронений родственников, въезд на кладбище открывали. В итоге автомобилисты создали заторы на узких аллеях. Теперь, согласно постановлению администрации, шлагбаум закрыли - только спецтранспорт, а также престарелые и инвалиды могут проезжать на территорию.

Пускают на автомобилях и тех, кто приехал благоустраивать могилы.

«Надо обратиться в управление ЖКХ для получения разового пропуска, по которому осуществляется въезд на территорию кладбища к могилам для проведения работ», - отметил Руслан Тинчурин.

Вопрос об открытии шлагбаума на Красную горку и Радоницу, когда на кладбище пустят дополнительные автобусы, пока не решен.