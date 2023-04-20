Сетевое издание|18+|Четверг|20 апр 2023|19:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Голуби стали жертвами запертых продухов под крышей на Терешковой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В заключение попали голуби, которые свили гнезда на чердаке дома № 10а на Терешковой. Те, которых рабочие УК «Надежда-6» успели выгнать, мечутся в поисках вторых половин и пытаются найти лазейки.

«Конечно, жалко, я их кормлю. Сухари собираю, размачиваю и кормлю всегда», - рассказала жительница дома Антонина Ивановна.

Накануне специалисты управляющей компании установили решетки на продухи. Как это было, Валентина Константиновна из дома напротив не видела, но застала панику среди птиц.

«Подняла глаза и одурела! Думаю: боже, что это такое… А их здесь море, они все цепляются, я сидела смотрела, со слезами ушла», - отметила жительница дома № 10 на ул. Терешковой Валентина Константиновна.

Инициаторами блокировки продухов были жильцы верхнего этажа.

«Если на чердак кто-то заходит, то что в подъезде творится - это невозможно, жуть! Люк поднимают - оттуда голубиный помет, перья, и все летит вниз», - пожаловался житель дома Борис Максимович.

Забраться наверх у журналистов 11 канала не получилось - на люках висят замки. Но, чтобы убедиться, на самом ли деле на чердаке остались голуби, они просунули камеру мобильного телефона в щель. Обзор не велик, но воркование птиц записать удалось.

Валентина Константиновна знает по опыту, чем может закончиться история с пернатыми за решеткой. Такое в Терновке было.

«Рабочий вытаскивал голубей в черном мешке. Я иду на улицу - он идет. Я увидела голубей мешок, все погибли», - сообщила женщина.

В управляющей компании «Надежда-6» не отрицают: нескольких птиц не смогли выгнать во время установки решеток. Часть конструкций снимут и будут пытаться освободить чердак до тех пор, пока заключенные не обретут свободу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте