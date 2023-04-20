Голуби стали жертвами запертых продухов под крышей на Терешковой

20.04.2023 | 18:13

В заключение попали голуби, которые свили гнезда на чердаке дома № 10а на Терешковой. Те, которых рабочие УК «Надежда-6» успели выгнать, мечутся в поисках вторых половин и пытаются найти лазейки.

«Конечно, жалко, я их кормлю. Сухари собираю, размачиваю и кормлю всегда», - рассказала жительница дома Антонина Ивановна.

Накануне специалисты управляющей компании установили решетки на продухи. Как это было, Валентина Константиновна из дома напротив не видела, но застала панику среди птиц.

«Подняла глаза и одурела! Думаю: боже, что это такое… А их здесь море, они все цепляются, я сидела смотрела, со слезами ушла», - отметила жительница дома № 10 на ул. Терешковой Валентина Константиновна.

Инициаторами блокировки продухов были жильцы верхнего этажа.

«Если на чердак кто-то заходит, то что в подъезде творится - это невозможно, жуть! Люк поднимают - оттуда голубиный помет, перья, и все летит вниз», - пожаловался житель дома Борис Максимович.

Забраться наверх у журналистов 11 канала не получилось - на люках висят замки. Но, чтобы убедиться, на самом ли деле на чердаке остались голуби, они просунули камеру мобильного телефона в щель. Обзор не велик, но воркование птиц записать удалось.

Валентина Константиновна знает по опыту, чем может закончиться история с пернатыми за решеткой. Такое в Терновке было.

«Рабочий вытаскивал голубей в черном мешке. Я иду на улицу - он идет. Я увидела голубей мешок, все погибли», - сообщила женщина.

В управляющей компании «Надежда-6» не отрицают: нескольких птиц не смогли выгнать во время установки решеток. Часть конструкций снимут и будут пытаться освободить чердак до тех пор, пока заключенные не обретут свободу.