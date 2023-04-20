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Общество

Дачников могут штрафовать по жалобам соседей

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Многие дачники проводят на своих участках все свободное время. Но есть и нерадивые владельцы земли, которые не поддерживают порядок на собственной территории. Вот только они не догадываются, что тем самым нарушают закон и права окружающих.

В Роскачестве рассказали, что запрещено делать на дачных участках. Во-первых, устраивать там свалку и продолжительное время складировать крупногабаритный мусор. Во-вторых, загрязнять почву и способствовать ее истощению. В-третьих, содержать запрещенных животных.

Также нельзя нарушать границы территории (включая сорняки, кустарники, деревья) и не поддерживать на ней порядок (в результате образуются «джунгли», что повышает опасность пожара).

«Нарушением может быть даже аварийное состояние построек, если теоретически оно может быть опасно для окружающих (пожар, обрушение и так далее)», - уточнили в Роскачестве.

Если возникнет одна из описанных ситуаций, соседи нерадивого дачника могут пожаловаться в органы земельного или пожарного надзора, администрацию и добиться наложения на него штрафа. Суммы взысканий предусмотрены разные. Так, за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) придется заплатить от 5 000 до 15 000 рублей.

Кстати, даже если свалку на участке устроил не сам собственник, отвечать все равно придется ему.

Еще один важный момент для тех, кто забросил дачу. Если собственник не использует участок по целевому назначению больше трех лет, его могут изъять. «Здесь нужно, чтобы кто-то проявил инициативу, а также ранее принятые к нарушителю меры не оказали должного эффекта», - пояснили в Роскачестве.

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