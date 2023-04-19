В Пензе депутаты одобрили выделение 7 копеек управлению образования

19.04.2023 | 14:50

В Пензе выделяется 7 копеек на модернизацию школьных систем образования. Цифру озвучила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании в гордуме в среду, 19 апреля.

Копейки направляются дополнительно к уже согласованной сумме «в целях соблюдения процента софинансирования субсидии», уточнила она.

Управление образования не впервые получает такие средства: в декабре 2022-го депутатам пришлось голосовать за добавление 1 копейки на организацию бесплатного горячего питания в школах.

«То есть больше мы не имеем возможности поднять? А то звучит как-то... Режет очень», - сомневалась тогда народная избранница Елена Мещерякова. Но после бурного обсуждения депутаты поняли, что процедура техническая, требуется для корректировки цифр в документах.

И в этот раз они поддержали выделение средств.