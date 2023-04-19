В мэрии хотят использовать заброшенный участок на Западной

19.04.2023 | 12:39

Дальнейшую судьбу бывшего «Парка цветов» на Западной Поляне обсудил с подчиненными глава Пензы Александр Басенко в ходе объезда Первомайского района в среду, 19 апреля.

«Парк цветов» - это садовый центр, который располагался на пересечении улиц Лермонтова и Ленинградской. Пензенцы приобретали там саженцы цветов и деревьев.

Центра здесь больше нет, участок пустует и заброшен. Земля огорожена, выложенные плиткой тропинки практически полностью сохранились.

Александр Басенко поручил подготовить предложения по использованию участка, сообщили в пресс-службе администрации.

«Парку Белинского, управлениям градостроительства, муниципального имущества, содействия развитию предпринимательства нужно рассмотреть вопрос дальнейшей организации пространства», - поставил задачу глава Пензы.