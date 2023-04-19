Пензенцы могут пожаловаться на вынос грязи со стройплощадок

19.04.2023 | 08:50

Во вторник, 18 апреля, в администрации Пензы обсудили проблему загрязнения городских дорог грузовыми машинами, используемыми в строительной отрасли. Это происходит из-за того, что далеко не все стройплощадки оборудованы пунктами мойки колес.

«Из-за игнорирования требования по их установке регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда грунт и грязь с колес грузового транспорта выносится на дорогу. Это не только влияет на внешний вид улиц, но и создает угрозу безопасности дорожного движения», - обратил внимание участников совещания замглавы города Ярослав Щигорев.

Он напомнил о штрафных санкциях за это нарушение: для физических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц - от 25 000 рублей, для юридических лиц - от 300 000 рублей.

Щигорев поручил районным администрациям увеличить число рейдов по объектам строительства с целью проверки наличия и функционирования установок для очистки колес.

Также он сделал замечание руководителям компаний по производству бетона за неаккуратную перевозку стройматериала, при которой часть бетона попадает на дорогу. По словам замглавы города, как правило, это случается при резком торможении или чрезмерной загрузке транспорта.

«Если вы стали свидетелем факта нарушения благоустройства посредством неправильной перевозки бетона или выноса грунта с территорий строительных площадок, вы можете прислать фото- и видеофиксацию в Управление ЖКХ города Пензы на электронный адрес: depart_dor@mail.ru, тел. 48-01-61», - обращаются к жителям областного центра в пресс-службе мэрии.