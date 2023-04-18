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Общество

Юные пензячки сразились в финале конкурса «Красавица в погонах»

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Юные, но очень серьезные представительницы прекрасной половины человечества прошли в финал конкурса «Красавица в погонах». Они умеют все: петь, танцевать, контролировать эмоции, преподносить себя, маршировать и даже собирать автоматы.

«У нас очень много девушек-кадетов, девушек-юнармейцев, девчонок, которые занимаются в военно-патриотических объединениях. 23 Февраля традиционно проходят конкурсы по типу «А ну-ка, парни!», а вот для девушек ничего не было, причем именно для девушек такого профиля. Поэтому решили объединить февраль и март и сделать такой конкурс», - отметил руководитель муниципального центра патриотического воспитания Вячеслав Старшев.

Состязание талантов проводят уже шесть лет. Ежегодно меняются критерии оценок и состав жюри. В 2023 году победительницу выбирали представители силовых структур, ветеранских организаций и министерства образования.

Яна Нуждова и Екатерина Рыбакова - одноклассницы. Они соревновались за звание лучшей красавицы в погонах, однако конкуренции девушки не чувствовали. Наоборот, поддерживали друг друга.

«Мы настраиваем себя на все хорошее. Главное ведь - не победа, а участие. Мы на этом конкурсе все сплотились, стали как одна семья», - рассказала Яна Нуждова.

В этом году победу одержала воспитанница военно-патриотического центра «Вымпел» Анастасия Попкова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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