Лицевые счета пензенцев доступны в едином мобильном приложении

Компания «Альфа Дом» напоминает, что сервис, который доступен для скачивания на гаджетах, транслирует все начисления ЖКУ в едином окне мобильного приложения.
«Данные о начислениях обновляются не менее одного раза в месяц, а по некоторым поставщикам коммунальных услуг, которые получили дополнительные функции от компании, - каждый день, что позволяет абонентам видеть актуальные сведения в мобильном приложении», - уточнили разработчики сервиса.
Ресурсники и управляющие компании, которые пока остаются в стороне, могут ознакомиться с информацией и подключиться к сервису на официальном сайте «Альфа Дом».
Реклама. Заказчик - ООО «Альфа Дом».
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