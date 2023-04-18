Гости из Белоруссии рассказали пензенским школьникам о геноциде

18.04.2023 | 20:14

О тех, кто воевал против фашизма в 1941-1945 годах, говорили в «Доме офицеров». В преддверии Дня единых действий в борьбе с нацизмом представители краеведческих музеев дружественной Республики Беларусь рассказали пензенским школьникам о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

«В современных условиях, когда молодежь, когда публика допущена к абсолютно неограниченному количеству информационных ресурсов, происходит размывание представлений, происходит дегероизация тех событий, которые произошли всего лишь 80 лет назад», - сообщила директор ЦКР «Дом офицеров» Татьяна Юрина.

На мероприятии также открылся международный клуб «Находки семейных архивов», главная цель которого - собрать как можно больше информации о подвигах русского и белорусского народов.

«Нацизм должен быть уничтожен. Не получилось уничтожить его тогда, в 1945 году, - придется сделать это нам и вам, потому что иначе нельзя. Противодействие в борьбе против нацизма, против фашизма - то, что нас объединяет и дает силы бороться с этой страшной нечистью», - подчеркнула директор Ивацевичского историко-краеведческого музея Раиса Горбач (Республика Беларусь).

Встреча завершилась показом документального фильма «Находки семейных архивов».