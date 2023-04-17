В Пензе не отказываются от планов построить крематорий

17.04.2023 | 14:17

Пензенские власти по-прежнему видят в перспективе появление в городе крематория. Об этом говорилось в докладе, представленном главой Пензы Александром Басенко депутатам думы в понедельник, 17 апреля.

В частности, в документе указано, что в 2023-2024 годах в областном центре запланировано строительство крематория с объемом инвестиций 200 млн рублей.

«Это абсолютно реально. На Восточном кладбище будет сформирован участок площадью 1 га. Вместе с минэкономразвития рассматривается заявка инвестора, который уже в нескольких регионах России осуществляет реализацию проектов по строительству крематория. Наш проект предполагает крематорий с 1 печью и дальнейшей возможностью увеличения количества печей», - рассказал Басенко.

Он добавил, что цена вопроса - 185 млн рублей.

«Все деньги - инвестора. Если будет постановление правительства Пензенской области, то данный земельный участок будет предоставлен безвозмездно как наше участие в инвестпроекте», - пояснил глава города.

Он отметил, что новая территория Восточного кладбища полностью готова, построена и сдана в эксплуатацию, так что места захоронения на ней имеются.

«Другой вопрос, что многие пензенцы ищут возможность похоронить родственников на Новозападном и других городских кладбищах, а там мест нет», - констатировал он.