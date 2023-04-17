Пензенцы превратили Чемодановское кладбище в автобан

17.04.2023 | 15:20

Содержание пензенских кладбищ и въезд на них обсудили на заседании в городской думе в понедельник, 17 апреля.

«У меня родители лежат на Чемодановском кладбище, до них идти два километра. Я могу привезти мешок цемента, чтобы обустроить их могилу?» - поинтересовался один из депутатов у главы Пензы Александра Басенко.

Тот напомнил, что въезд на кладбище регламентируется постановлением главы администрации № 245 от 2004 года.

«Если гражданин является инвалидом, ветераном, везет стройматериалы для обустройства могилы, никаких вопросов - проезжайте. Но мы имеем тенденциозные подходы, когда говорят: а, Басенко закрыл въезд на кладбища! Коллеги, въезд на кладбище закрыли постановлением главы администрации в 2004 году! (До сентября 2004 года Пензу возглавлял Александр Калашников, затем и. о. стал Владимир Анисимов. - Прим. ред.) Просто, как это бывает, постановление издается, но не исполняется.

Я в этом году пошел навстречу жителям и на пять дней приостановил запрет на въезд на кладбища с 10:00 до 15:00. И все столкнулись с транспортным коллапсом, кладбище превратилось в автобан. Я предъявлю вам снимки раздавленных могильных плит и сломанных оград, когда машины не могут разъехаться», - заявил Александр Басенко.

Кстати, в Пензе за неделю с городских кладбищ вывезли 1 600 кубометров мусора. «Я туда загнал 15 единиц тяжелой техники. Попросил строительные и дорожные компании, они оказали содействие. Но такого объема, наверное, не вывозилось никогда», - отметил глава города.

Он напомнил, что депутаты в этом году выделили из бюджета на содержание кладбищ 30 млн рублей. Денег может оказаться недостаточно, предупредил Александр Басенко. В планах восстановление ограждения на Новозападном и русско-польском кладбищах и вырубка старых деревьев, которые могут рухнуть на могилы. А для этого необходимо приглашать альпинистов и нанимать спецтехнику.