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Общество

Пензенцы позвонили в главный праздничный колокол

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Колокольные переливы почти никого не оставляют равнодушными. Ради них можно даже подняться с 6-килограммовой камерой на 80-метровую звонницу Спасского кафедрального собора.

Аркадий Царан работает звонарем с 2012 года, но всегда с особым трепетом ждет Светлую седмицу. В это время каждый желающий может подняться на колокольню, а он будет рядом и поможет, если надо.

«Люди приходят. Люди благодарны Богу, что он дал им возможность, этот праздник, жизнь даже, некоторые бабушки говорят», - отметил Аркадий Царан.

«Чуть не пробило на слезу, какую-то любовь к Пензе, потому что патриот своей маленькой родины», - призналась жительница г. Пензы Ульяна Топоркова.

В этом году православным верующим сделали подарок. Раньше позвонить в главный праздничный 8-тонный колокол было непросто. Его 250-килограммовый язык приходилось тянуть руками. В 2023-м это делается с помощью педалей.

Если кому-то страшно или тяжело подняться на колокольню, то помолиться под такие звуки можно и в других храмах. Например, в Спасо-Преображенском мужском монастыре, что и сделал водитель 11 канала, когда ждал съемочную группу. Подзвонные там находятся рядом со входом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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