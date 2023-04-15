В картинной галерее состоялась традиционная выставка цветов

15.04.2023 | 15:57

Целую неделю в картинной галерее имени Савицкого звучала цветочная симфония. Традиционно по весне здесь собираются пензенцы, увлекающиеся разведением комнатных растений.

«В этом году, как и в предыдущие, у каждого коллекционера появились какие-то новые сорта, виды, потому что мы не стоим на месте», - отметила цветовод Маргарита Макарова.

Фиалки, пеларгонии, герани, пестролистные жасмины, колеусы, гейхеры, колерии. Специалисты удивляют обывателей разнообразием сортов, а иногда и названиями растений. Кроме того, на выставке устроили уголок для любителей кактусов. У Татьяны Улановой их около ста видов.

«Так как весна ранняя, кактусы тоже начали меня радовать пораньше. Обычно они цветут где-то в июне, а сейчас апрель, а они уже набивают бутоны, дают детки», - рассказал цветовод.

Посетители выставки могли не только полюбоваться растениями, но и задать вопросы, получить консультации по выращиванию и уходу за цветами и приобрести понравившиеся.