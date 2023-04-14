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Общество

В Пензе прочитали отрывки из Евангелия о страстях Иисуса

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На лицах прихожан Спасского кафедрального собора были грусть и печаль, у некоторых слезы на глазах. Священнослужители в черных церковных облачениях - в знак траура. Помещение освещали восковые свечи и лампады. У православных самый скорбный день в году - Страстная пятница.

По Библии Иисус был осужден и казнен на кресте именно в этот день. Спаситель принял страшные муки, искупая людские грехи. Когда он скончался, на землю опустилась мгла, а камни под распятием раскололись на куски.

В Страстную пятницу литургии утром не бывает. Вместо нее служатся так называемые царские часы - читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса.

Во время дневного молебна в Спасском соборе владыка Серафим возглавил обряд выноса из алтаря плащаницы - бархатного полотна с вышитым изображением снятого с креста тела Господня.

Плащаницу поместили в середину храма на специальное возвышение, украшенное цветами. Здесь святыня будет находиться до начала праздничного пасхального богослужения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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