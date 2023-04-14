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Общество

Диспансеризацию хотят проводить по месту работы или учебы

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Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало изменения в схеме организации профилактических осмотров и диспансеризации граждан.

Как сообщает «Парламентская газета», Минздрав РФ предлагает проводить их преимущественно по месту работы или учебы.

Соответствующее решение должны будут принять региональные органы государственной власти.

Медосмотры будут проводиться по графику, согласованному с работодателем или руководством образовательного учреждения. Со своей стороны, руководители организаций должны уведомить подчиненных или учащихся о возможности пройти диспансеризацию по месту работы или учебы.

Также на местные органы власти возлагается ответственность по маршрутизации граждан для осмотра в иные медицинские организации. Там на основании данных из информационных систем формируется перечень граждан, подлежащих осмотрам, с указанием имени, номера полиса, категории, планируемых даты и места обследования.

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Источник — фото pixabay.com
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