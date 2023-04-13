Пензенцы принялись раскрашивать яйца к Пасхе

13.04.2023 | 20:47

В образцовой студии «Расписные зори» школы развития детского творчества имени Яничкина кипит работа. Раскрашивать к Пасхе яйца, а точнее имитирующие их деревянные заготовки, здесь стало традицией.

У Ангелины дома уже коллекция из пасхальных яиц. Теперь ее пополнит изделие, украшенное городецкой росписью. Его школьница поставит в праздник на самом видном месте. К нему присоединятся двое из яйца.

«Скорлупа снимается - получается желтенький цыпленок. Можно скорлупу снять, можно надеть. Такой вот пасхальный сувенир», - рассказала воспитанница образцовой студии «Расписные зори» Ангелина Барабанова.

«Накануне светлого праздника мы все его ожидаем. Для меня этот праздник связан и с весной, и с семейными традициями», - сообщила преподаватель школы развития детского творчества им. Ю. Е. Яничкина Галина Михотина.

Одним из первых на 11 канале успел покрасить символы приближающегося праздника Павел Лютов. Как и к написанию репортажей, к этой работе он подошел креативно.

«Я использовал обычное красное вино, в итоге каких-то химических процессов произошла кристаллизация - и они получились такие сверкающие, как будто в стразах. Космические яйца», - посмеялся журналист.

В многодетной семье Стульниковых к покраске решили подойти традиционно - использовать проверенную временем луковую шелуху. И никакой химии, и ребятишкам радость. Впрочем, вся эта подготовка только ради них и затевается. Совместный труд объединяет. Ведь приближающийся праздник - это не яйца, не куличи, не творожная сладкая масса, почему-то называемая пасхой, из-за которых порою забывается о главном смысле произошедшего две тысячи лет назад. Об этой истории первоклассник Артем прочитал в своей детской Библии.

«Когда Иисус умер, все грехи тоже с ним умерли, а он потом воскрес. Теперь все люди могут прийти к Господу и попросить у него прощения, и он их простит», - отметил житель г. Пензы Артем Стульников.