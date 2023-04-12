В центре Пензы временно изменена схема дорожного движения

12.04.2023 | 09:08

Из-за ремонтных работ по линии Горводоканала на улице Суворова, в районе пересечения с Московской, временно изменена схема дорожного движения.

Троллейбусы № 2, 6 и 7 от остановки «Сбербанк» едут по Суворова, Плеханова, Октябрьской, Володарского, Максима Горького, Кирова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы и маршрутки № 2а, 4, 6, 10, 29, 54, 66, 82с, 99 от остановки «Сбербанк» следуют по Суворова, Плеханова, Октябрьской, Московской, Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы № 25, 5к, 77, 155, 160, 165, 168 от остановки «Центральный рынок» направляются на Чехова, Суворова, Октябрьскую, Плеханова, Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

«Движение по данному участку улично-дорожной сети ограничено с 6:00 12 апреля до окончания работ (ориентировочно до 13 апреля)», - уточнили в администрации Пензы.