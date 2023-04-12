В Пензенской области с 15 апреля пустят дополнительные поезда

В Пензенской области с 15 апреля из-за возрастающего спроса назначаются дополнительные пригородные поезда.
Речь идет о маршруте Пенза-I - Симанщина (Мокшанский район), по которому будут ежедневно курсировать следующие составы:
- № 6107 Пенза-I (отправление в 6:51) - Симанщина (прибытие в 7:47),
- № 6108 Симанщина (отправление в 8:10) - Пенза-I (прибытие в 9:02),
- № 6109 Пенза-I (отправление в 18:15) - Симанщина (прибытие в 19:10),
- № 6110 Симанщина (отправление в 19:20) - Пенза-I (прибытие в 20:17).
«В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Арбеково, Пяша, Рамзай, Пословка, Дачник», - сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.
Уточняется, что пригородные поезда будут обслуживаться современным подвижным составом - рельсовым автобусом РА-3 «Орлан».
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