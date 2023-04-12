Пензенцы стали активно пользоваться «единым окном» оплаты ЖКУ

В Пензе развивается сервис «единого окна» для оплаты лицевых счетов за ЖКУ и передачи показаний приборов учета.
Об этом сообщает компания «Альфа Дом», разработавшая и внедрившая мобильные приложения, с помощью которых оплата осуществляется.
«Установив бесплатное приложение, вам останется только ввести адрес вашего объекта, дождаться загрузки лицевых счетов, по которым можно совершать оплаты и передавать показания приборов учета в ресурсоснабжающие организации.
Наш сервис решает задачи абонентов и помогает исключить большое количество личных кабинетов», - отмечают в «Альфа Доме».
С информацией о приложении можно ознакомиться на сайте компании.
Реклама. Заказчик ООО «Альфа Дом».
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