Пензенцы стали активно пользоваться «единым окном» оплаты ЖКУ

12.04.2023 | 12:06

В Пензе развивается сервис «единого окна» для оплаты лицевых счетов за ЖКУ и передачи показаний приборов учета.

Об этом сообщает компания «Альфа Дом», разработавшая и внедрившая мобильные приложения, с помощью которых оплата осуществляется.

«Установив бесплатное приложение, вам останется только ввести адрес вашего объекта, дождаться загрузки лицевых счетов, по которым можно совершать оплаты и передавать показания приборов учета в ресурсоснабжающие организации.

Наш сервис решает задачи абонентов и помогает исключить большое количество личных кабинетов», - отмечают в «Альфа Доме».

С информацией о приложении можно ознакомиться на сайте компании.

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