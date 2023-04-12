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Общество

Мобилизованным бесплатно выдадут паспорт и водительские права

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Мобилизованных, а также добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции, хотят освободить от госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.

Такой законопроект рассматривается в Госдуме РФ. В среду, 12 апреля, он был принят в первом чтении.

«По словам члена Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуарда Исакова, освобождение от уплаты позволит снизить финансовую нагрузку и послужит дополнительной мерой поддержки», - пишет «Парламентская газета».

Сейчас государственная пошлина за российский паспорт составляет 1 500 рублей, а за водительские права - 2 000-3 000 рублей.

Норму хотят распространить на ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что мобилизованных жителей Пензенской области, а также добровольцев и военнослужащих-контрактников, участвующих в СВО, освободили от уплаты транспортного налога на два года. Мера распространится лишь на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

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