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Общество

Банк «Кузнецкий» и пензенский минспорт подписали соглашение

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12 апреля на пресс-конференции Федерации автомобильного спорта Пензенской области между банком «Кузнецкий» и региональным министерством физической культуры и спорта было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации автомобильного спорта.

Стороны планируют укрепить позиции автомобильного спорта на территории субъекта РФ и за его пределами.

Свои подписи под документом поставили председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин и министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

«Банк «Кузнецкий» на протяжении многих лет активно поддерживает развитие спорта и соответствующей инфраструктуры: оказывает финансовую помощь в проведении массовых соревнований в различных городах и районах области, а также спонсирует поездки наших спортсменов на соревнования», - отметил Михаил Дралин.

По его словам, автомобильные гонки - это очень зрелищный и одновременно технологически сложный и опасный вид спорта, требующий высокого профессионализма, самообладания, молниеносной оценки ситуации. Он всегда привлекает внимание большого количества болельщиков.

«О пензенском автоспорте знают далеко за пределами Пензенской области благодаря нашим землякам-пилотам, которые достойно представляют регион на соревнованиях. Михаил Александрович Дралин - один из тех, кто не просто поддерживает автоспорт, но и занимается этим спортом лично, добивается высоких результатов на федеральном уровне. Уверена, что наше сотрудничество с банком «Кузнецкий» поспособствует дальнейшему развитию и популяризации автомобильного спорта в Сурском крае», - подчеркнула Евгения Бочкарева.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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