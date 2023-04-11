В Пензе устроили городской слет юных краеведов

11.04.2023 | 20:18

Использование музыкальных фрагментов, репродукций - с помощью этого экскурсоводы-школьники старались заинтересовать своих слушателей и членов жюри. В Пензе прошел городской слет юных краеведов имени Олега Савина. Начинающие гиды рассказывали о пензенских достопримечательностях.

«При подготовке к экскурсии ребята знакомятся с историей нашего города. Получают опыт работы на публику», - отметила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

23 школьника заявились на секцию «Экскурсовод». Говорят, сами выбирали объекты, о которых рассказали собравшимся.

«Для меня это новый опыт. Я рада, что попробовала себя в этом направлении», - поделилась участница слета Софья Мизякина.

Оценивали ребят специалисты музеев, опытные экскурсоводы, а также те, кто занимается краеведением. Задавали конкурсантам вопросы, старались понять, насколько серьезную работу по подготовке материала они провели.

«Поскольку у детей еще нет опыта экскурсионной работы, они чаще всего рассказывают свою экскурсию, как доклад, а нередко даже читают», - сообщила специалист пензенского Литературного музея Лариса Панова.

Это одна из распространенных ошибок, которые допускают ребята. Но главное в конкурсе - желание детей узнавать новое о достопримечательностях своего родного города.