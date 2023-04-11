В Пензе наградили вернувшихся бойцов отряда БАРС

Решение они приняли самостоятельно. Оставив дома семью, родных, отправились на защиту страны. Добровольцы отряда БАРС вернулись из зоны проведения специальной военной операции совсем недавно. В зале областного правительства им вручили региональные награды.
Военнослужащий с позывным Арда в состав добровольческого формирования поступил несколько месяцев назад. С конца 2022-го находился у линии соприкосновения. Теперь вернулся домой, где его все это время ждали родственники.
«Переживали сильно, а так нормально. Сначала не поняли, потом осознали, гордятся», - рассказал участник СВО с позывным Арда.
«Наше подразделение БАРС пользуется непререкаемым авторитетом и заслуженным уважением. Знаю, что практически все здесь сидящие приняли решение продолжить участие в специальной военной операции, и уже в ближайшее время вы снова отправитесь в зону СВО», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Всего к наградам было представлено 14 человек.
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