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Общество

В Пензе наградили вернувшихся бойцов отряда БАРС

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Решение они приняли самостоятельно. Оставив дома семью, родных, отправились на защиту страны. Добровольцы отряда БАРС вернулись из зоны проведения специальной военной операции совсем недавно. В зале областного правительства им вручили региональные награды.

Военнослужащий с позывным Арда в состав добровольческого формирования поступил несколько месяцев назад. С конца 2022-го находился у линии соприкосновения. Теперь вернулся домой, где его все это время ждали родственники.

«Переживали сильно, а так нормально. Сначала не поняли, потом осознали, гордятся», - рассказал участник СВО с позывным Арда.

«Наше подразделение БАРС пользуется непререкаемым авторитетом и заслуженным уважением. Знаю, что практически все здесь сидящие приняли решение продолжить участие в специальной военной операции, и уже в ближайшее время вы снова отправитесь в зону СВО», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Всего к наградам было представлено 14 человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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