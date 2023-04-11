Пензенцы в зоне СВО рассказали, чего им не хватает

11.04.2023 | 19:35

Огромное количество ящиков, мешков, канистр во дворе Дома молодежи - дело привычное. К отправке в зону проведения специальной военной операции готовился очередной гуманитарный конвой.

«Самое интересное - туда едешь напряженно, чтобы доставить все это ребятам, а оттуда едешь таким вольным, довольным», - отметил мужчина.

Но до возвращения домой пока еще было далеко. Волонтерам предстояло провести несколько суток в дороге. Часть ее пролегает по территории СВО.

«Я мать погибшего военнослужащего, этого достаточно, чтобы ехать», - рассказала заместитель председателя Пензенской региональной общественной организации «Солдатская мать» Ирина Жукова.

Прямо перед отправкой конвоя доставили письма от школьников. Те, кто общается с военными, прекрасно знают - эти послания гораздо дороже многих привезенных вещей.

«Здравствуй, я знаю, что мы с тобой официально незнакомы, но я искренне верю и доверяю тебе, как самому близкому другу», - прочитала отрывок из письма советник директора по воспитанию МБОУ СОШ им. Иннокентия Пензенского Оксана Турапина.

Волонтеры ездят в зону СВО каждую неделю. В этот раз Демид Густов и Павел Льватов (журналист и видеооператор 11 канала) присоединились к конвою.

Большую часть пути необходимо преодолеть ночью. Автомобили двигались друг за другом, все время поддерживая связь. В машине съемочная группа задала главный вопрос волонтерам - зачем? Ответ прост.

«Чтобы знали, что у них есть крепкий тыл, с ними вся Россия. Кто бы что ни говорил, победа все равно будет за нами», - заявил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

К пункту пропуска конвой добрался уже утром. Весь груз тщательно проверили таможенники, а после вновь в путь. Только теперь он пролегал уже по территориям, которые вошли в состав России в 2022-м. На остановках по маршруту следования часто попадались надписи «Фашизм не пройдет! Работайте, братья!».

Гуманитарную помощь раздавали буквально по дороге, бойцам, которые находятся на позициях, а также детям. Местные ребята каждый раз ждут, когда проедет очередной конвой. Волонтеры об этом прекрасно знают, поэтому берут с собой для них и одежду, и сладости. В этот раз малыши получили самокат.

Спустя некоторое время автомобили наконец добрались до расположения пензенских мобилизованных. Волонтеров очень ждали.

«Мы пользуемся постоянно. Москитные сети сейчас начали делать в Пензе, в области и по другим регионам. Это сейчас очень актуально, потому что наступила весна, все начинает зеленеть, надо скрываться», - объяснил участник СВО с позывным Турист.

«Помощь поступает со всей страны. Например, две недели назад нас посетил губернатор Ульяновской области, теперь мы ожидаем поступления двух автомобилей. Кроме этого ульяновцы приступили к изготовлению металлических модульных разборных укрепов. Глава Башкирии подарил нам броневик и противодронное ружье. От губернатора Пензенской области нам поступило три противодронных ружья. Организацией «Пенза своих не бросает» было собрано необходимое количество материальных средств для строительства укреплений. Огромное спасибо от души», - поблагодарил военный.

Однако, чтобы выполнять все поставленные задачи, этого недостаточно. Бойцы не бедствуют, но список необходимых вещей большой. Все они могут спасти жизни солдат.

«МТ-ЛБ и запчасти к нему, автомобили типа ГАЗ-66 или «Садко», мини-экскаваторы, противодронные ружья, тепловизоры и ночники, а также еще одна ленточная пилорама. И разумеется, расходные материалы и запчасти для обслуживания и ремонта генераторов и бензопил», - перечислил участник СВО.

Зачастую конвои доставляют груз буквально к линии соприкосновения. Из рук в руки, каждую посылку стараются передать лично бойцу. Без оружия и бронежилетов волонтеры отправляются в горячую точку, потому что многие из них сами там уже бывали. Афган, Чечня. И как важна поддержка на передовой знают, как никто другой.

Конвой со съемочной группой успешно доставил груз. После распределения его отправили на позиции к бойцам и раздали мирным жителям.