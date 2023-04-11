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Общество

Пензенцам вернули возможность удалить профиль с сайта госуслуг

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На портале «Госуслуги» для пользователей вновь стала доступна функция удаления профиля.

В этом убедился корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ». Собственную учетную запись можно удалить, если зайти во вкладку «Профиль».

О том, что на портале пропала эта возможность, стало известно 31 марта. Отмечалось, что при попытке удалить профиль на экране возникает сообщение о том, что функция недоступна.

В службе поддержки приложения «Госуслуги» рассказали, что кнопка, позволяющая отключить аккаунт, была скрыта по требованию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Минцифры подтвердило, что функция удаления учетной записи на портале госуслуг была отключена в связи участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей.

Глава министерства Максут Шадаев заявил, что эта мера не связана со слухами о якобы готовящейся мобилизации.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», - сказал он, добавив, что у россиян есть возможность отписаться от сообщений госорганов.

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