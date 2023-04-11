Пенза лишилась статуса города-полумиллионника

11.04.2023 | 17:12

Пенза перестала быть городом-полумиллионником. По данным Пензастата, на 1 января 2023 года численность населения в областном центре составила 492 376 человек.

Наибольшее количество горожан живет в Октябрьском районе - 168 233, на втором месте Первомайский - 128 995, на третьем Железнодорожный - 107 535, на последнем Ленинский - 87 613.

Считается, что статус полумиллионника позволяет получать больше федеральных преференций, привлекать новые крупные инвестиционные проекты, направлять больше средств на улучшение городской среды. Все это вкупе способствует росту благосостояния жителей.

Примечательно, что в постановлении, подписанном главой города Александром Басенко 31 марта 2023-го и содержащем демографическую характеристику, констатируется:

«В период 2020-2022 годов наблюдалась тенденция снижения численности населения города: в среднем население ежегодно уменьшалось на 1%. В результате в анализируемом периоде население снизилось на 2,1% и к началу 2022 года составило 509 513 человек».

Таким образом, за 12 месяцев в Пензе стало на 17 137 жителей меньше.

«В 2020-2022 годах фиксировалась естественная убыль населения: в среднем -8,4 промилле в год. В 2022 году показатель естественной убыли населения в Пензе составил -6,8 промилле, по Пензенской области этот показатель ниже и равен -8,9 промилле, что связано со снижением уровня рождаемости», - говорится в постановлении мэрии.

Пензастат утверждает, что в среднем в 2022 году численность представителей областного центра равнялась 495 641.

Что касается региона в целом, то на 1 января 2023-го в нем проживало 1 млн 246 609 человек, из них 857 559 - горожане, 389 050 - сельчане.