До реконструкции в здании пензенского планетария жили бомжи

11.04.2023 | 11:33

Во вторник, 11 апреля, при посещении реконструируемого здания планетария губернатор Олег Мельниченко рассказал о бытовых сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время работ.

«Основная часть конструкции планетария была съедена жучком, а последние несколько лет, вы, наверное, могли наблюдать, в этом планетарии жили люди без определенного места жительства», - напомнил глава региона журналистам.

По его словам, пока бродяги там находились, никого это не волновало.

«Как только мы начали заниматься реконструкцией, сразу же появилось огромнейшее волнение у всех: как же так? А теперь и лица без определенного места жительства нашли свое место в специальных ночлежных домах, которые на сегодняшний день существуют, и планетарий восстановили - реконструировали его с приобретением новых функций и сохранением исторического облика», - отметил губернатор.

Старое здание планетария исчезло летом 2021 года. Новое будет внешне повторять его, добавятся цокольный этаж, кафе и развлекательные пространства для детей. Ранее в качестве срока окончания всех работ глава региона называл апрель 2023-го.