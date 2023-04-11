Сетевое издание|18+|Вторник|11 апр 2023|12:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

До реконструкции в здании пензенского планетария жили бомжи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 11 апреля, при посещении реконструируемого здания планетария губернатор Олег Мельниченко рассказал о бытовых сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время работ.

«Основная часть конструкции планетария была съедена жучком, а последние несколько лет, вы, наверное, могли наблюдать, в этом планетарии жили люди без определенного места жительства», - напомнил глава региона журналистам.

По его словам, пока бродяги там находились, никого это не волновало.

«Как только мы начали заниматься реконструкцией, сразу же появилось огромнейшее волнение у всех: как же так? А теперь и лица без определенного места жительства нашли свое место в специальных ночлежных домах, которые на сегодняшний день существуют, и планетарий восстановили - реконструировали его с приобретением новых функций и сохранением исторического облика», - отметил губернатор.

Старое здание планетария исчезло летом 2021 года. Новое будет внешне повторять его, добавятся цокольный этаж, кафе и развлекательные пространства для детей. Ранее в качестве срока окончания всех работ глава региона называл апрель 2023-го.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте