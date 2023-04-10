Все лицевые счета ЖКУ доступны в едином мобильном приложении

10.04.2023 | 09:46

Компания «Альфа Дом» напоминает пензенцам о «едином окне» для оплаты лицевых счетов за ЖКУ и передачи показаний приборов учета.

Сделать это можно через мобильное приложение. Оно доступно для скачивания на iOS и Android.

«Установив приложение, вам останется только ввести адрес вашего объекта, дождаться загрузки лицевых счетов, по которым можно совершать оплату и передавать показания приборов учета в ресурсоснабжающие организации.

Наш сервис решает задачи абонентов и помогает исключить большое количество личных кабинетов", - отмечают в «Альфа Доме».

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