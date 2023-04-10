Начальник УМВД России по области навестил пензенцев в командировке

Начальник УМВД России по Пензенской области лично проверил, как несут службу подчиненные, находящиеся в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. Прежде всего осматривалось место дислокации правоохранителей, бытовые условия, проверялось продовольственное обеспечение. Изучалась оперативно-служебная деятельность и морально психологический климат в коллективе.
Павел Гаврилин посетил также территорию христианского кладбища, на которой пензенские стражи порядка обнаружили заросшую могилу Героя Советского Союза Ивана Виноградова. В годы Великой Отечественной войны он более 300 раз переправлялся через Днепр. Над захоронением взяли шефство, в дальнейшем его приведут в порядок.
Представители регионального управления МВД находятся в командировке уже более четырех месяцев и помогают местным полицейским.
«Систематически наши сотрудники задействуются в оперативно-разыскных мероприятиях и контртеррористических операциях. Отдать должное руководителю сводного отряда - очень много занимаются и социальными вопросами», - отметил Павел Гаврилин.
Особо отличившимся полицейским генерал-майор во время построения личного состава вручил награды и благодарности.
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