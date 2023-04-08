Владыка Серафим открыл детский православный клуб «Колокольчик»

08.04.2023 | 16:43

В субботу, 8 апреля, в жилом комплексе «Арбековская застава» торжественно отпраздновали 10-летие прихода храма святых мучеников Адриана и Наталии. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим провел в храме праздничную службу и открыл новое помещение детского православного клуба раннего развития «Колокольчик», построенного группой компаний «Территория жизни» при поддержке Пензенской епархии.

Владыка также посетил площадку нового строящегося храма Вениамина Печерского в жилом комплексе «Лугометрия». Здесь прошел обряд освящения купола дома причта, входящего в новый храмовый комплекс во имя преподобного Вениамина Киево-Печерского.

На торжествах присутствовали министр градостроительства и архитектуры Пензенской области Александр Итальянцев, глава Пензы Александр Басенко, министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, строители духовной святыни.

«Очень приятно, что застройщик заботится о духовной среде, создает храмы прямо в жилых комплексах. Храм с архитектурной точки зрения уникальный, он, безусловно станет украшением нового микрорайона, в котором будет и благоустроенная среда, и замечательные культурные объекты», - прокомментировал Александр Итальянцев.

Затем митрополит Серафим провел праздничную литургию в храме Адриана и Наталии. После службы он сердечно поблагодарил руководителей группы компаний «Территория жизни», которые помогали возведению и благоустройству храма.

Награды Пензенской епархии были вручены советникам генерального директора группы компаний Роману Семенову и Федору Тощеву, руководителю ООО «Заказчик» Сергею Соболеву и главе ООО «СТИ» Алексею Андрияшкину.

Радостным событием для жителей «Арбековской заставы» стало еще и праздничное открытие нового помещения православного клуба раннего развития «Колокольчик». Он расположился в «Доме у школы», в непосредственной близости от храма Адриана и Наталии.

Митрополит Серафим в своей приветственной речи сказал теплые слова: «Поздравляю всех с замечательным событием, открытием клуба «Колокольчик», и благодарю строителей, руководство компании-застройщика за социальное служение, за внимательное отношение к людям. Дети - это наше будущее, очень важно, какими они вырастут и как они будут воспитаны. Низкий вам поклон!»

В торжественной обстановке в присутствии жителей микрорайона, родителей и воспитанников центра раннего развития почетные гости перерезали ленту.

«Проект клуба является уникальным для нашего региона. Здесь три учебных класса, учительская, большой актовый зал, общая рекреация для воспитанников центра. Классы оборудованы современной техникой и мебелью для проведения развивающих занятий различной направленности. Сегодня клуб при храме посещают более 120 детей, а с переездом в новое помещение, я уверен в том, что воспитанников будет еще больше, чему мы, безусловно, рады», - отметил советник генерального директора ГК «Территория жизни» Федор Тощев.

Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов поприветствовал всех от имени губернатора Олега Мельниченко и отметил важность нравственных и духовных ценностей в воспитании детей: «Уверен, что занятия в новом клубе «Колокольчик» позволят детям стать умнее и сильнее, позволят им более подготовленными войти в жизнь».

Группа компаний «Территория жизни» всегда уделяет особое внимание развитию социальной среды в микрорайоне, создает не только современные жилые комплексы, но и культурные объекты, направленные на создание комфортных условий для жизни и развития жителей. Пример тому - «Колокольчик».

Подробно о социальных проектах и программах ГК «Территория жизни» можно узнать на сайте территорияжизни.рф

Фильм о храме представлен на официальном видеоканале компании.

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