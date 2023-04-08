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Общество

Пензу посетил потомок «конфетного короля России»

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В 1804 году основоположник шоколадной империи и родоначальник торгово-промышленной династии Степан Абрикосов был отпущен на оброк в Москву. Будучи крепостным помещицы села Троицкого (ныне Максимовка Каменского района), он поставлял к ее столу сладости. В столице сумел наладить бакалейную торговлю, выпускал варенье и пастилу из абрикосов, имел четыре лавки на Красной площади и жил в Зарядье.

Рассказать о своем прапрадеде и его легендарном внуке Алексее Абрикосове, прозванном «конфетным королем России», приехал их прямой потомок, ставший краеведом и публицистом.

«Он действительно внес очень большую лепту в развитие русского купечества как такового, русского предпринимательства, был в широком смысле просветителем, человеком, который смотрел на многие годы вперед, развивал коммерческое образование, не имея никакого образования вообще», - сообщил Дмитрий Абрикосов.

В 2024 году исполнится 200 лет со дня рождения Алексея Абрикосова. Он занимался и развитием банковского дела с целью поддержки развития производства в России. Об этом и рассказывает на своих лекциях Дмитрий Петрович.

«До научно-технической революции, до появления промышленных предприятий с огромным количеством станков и технологий все, что делалось в нашей стране - во что люди были одеты, что они ели, что стояло у них в виде утвари дома, - все это делали вручную крестьяне», - отметил потомок «конфетного короля».

Дмитрия Петровича тепло встретили на исторической родине. Местные кондитеры подарили ему торт с абрикосами в коробке с легендарной надписью «За здравие трудящихся в пользу Отечества».

Гость представил собрание уникальных семейных раритетов и презентовал свою новую книгу «Главные тайны семьи Абрикосовых», где представил редкие материалы по истории купечества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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