Мать военнослужащего запугали ложью о ранении сына

08.04.2023 | 11:35

В пятницу, 7 апреля, на брифинге в Минобороны РФ сообщили о новых попытках психологического воздействия на родственников военнослужащих.

На горячую линию Национального центра управления обороной Российской Федерации обратилась мать военнослужащего, находящегося в зоне проведения специальной военной операции.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сослуживцем сына и сообщил, что тот ранен и лежит в госпитале. Мать бойца спрашивала, как ей разыскать сына.

Оператор горячей линии установил, что информация ложная. Гражданин здоров и выполняет задачи в составе своего воинского подразделения. Эту информацию немедленно сообщили матери.

«Персональные данные российских граждан, полученные из открытых источников, часто используются украинской стороной для деструктивного психологического воздействия на военнослужащих и членов их семей», - напомнили в Минобороны.