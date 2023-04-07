Поисковые отряды Пензы сняли фильм «В тылу ковавшие победу»

07.04.2023 | 20:39

В фильме «В тылу ковавшие победу» Вадим Матюшин исполнил роль наставника молодой девушки, которая работает на эвакуированном предприятии. Раньше она мечтала петь, танцевать, а теперь ей приходится делать для фронта снаряды. Так о трудовом подвиге пензенцев в годы войны решили рассказать участники поисковых отрядов.

«Возможно, это и правильно, боевой подвиг так возвышается, увековечивается, а трудовой практически неизвестен, особенно для молодого поколения. Мы решили заняться этим вопросом, поскольку, как говорят в русской народной пословице, «медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Без крепкого тыла не было бы Победы. То есть это дети, которые роняли ключи, засыпали около станков, 13-14-летние», - отметил командир поискового отряда «Комбат» Вадим Матюшин.

Фильм «В тылу ковавшие победу» - часть масштабного проекта. В городской администрации его участники собрались, чтобы рассказать представителям власти, культуры, образования, спорта, ветеранского сообщества обо всех мероприятиях, которые им удалось реализовать.

«Это и открытие музейной комнаты «Пенза фронту», и цикл образовательных экскурсий, которые мы проводили по предприятиям, где в годы войны производилась оборонная продукция, это и отдельные темы Сурского рубежа и реконструкции, и отдельные формы и методы работы с молодежью», - сообщила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Она уверена, что весь собранный участниками проекта материал, повествующий о Пензе как о городе трудовой доблести, могут затем использовать в своей работе образовательные учреждения региона.