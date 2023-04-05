Каждый третий россиянин ожидает «восстания машин»

05.04.2023 | 16:36

Большинство россиян (63%) знают о существовании такого направления искусственного интеллекта, как нейросети. При этом каждый третий ожидает в будущем «восстания машин», которое когда-то напророчили создатели фильмов и книг.

Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Известно, что нейросети - это программы, которые работают по принципу человеческого мозга. С их помощью можно распознавать и синтезировать речь, обрабатывать изображения, делать прогнозы, анализировать данные и так далее.

59% опрошенных заявили, что в ближайшие 50 лет нейросети вряд ли выйдут из-под контроля человека. 30% респондентов верят, что такой сценарий воплотится в жизнь.

Эксперты пришли к выводу, что современных технологий менее всего опасаются те, кто знаком с ними.

«О невозможности «восстания машин» чаще говорят те, кто хорошо разбирается в теме нейросетей (73%), молодежь 18-24 лет и 25-34 лет (76% и 74% соответственно) и активные пользователи интернета (72%)», - отметили они.

Каждый второй из ожидающих «восстания машин» отрицательно относится к нейросетям.