Эксперты перечислили качества, раздражающие работников в коллегах

05.04.2023 | 09:41

Каждый третий россиянин недоволен коллегами, с которыми ему приходится работать в коллективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса 5 000 человек. Исследование проводил сервис «Работа.ру».

Среди качеств, вызывающих раздражение у сотрудников, на первом месте (61%) стоит перекладывание ответственности. Около половины респондентов недовольны непрофессионализмом сотрудников, их высокомерием и склонностью к сплетням.

Также неприязнь вызывают лень и нарушение личных границ. Примерно каждый третий респондент назвал срывы сроков, ошибки в работе и навязчивость, каждый четвертый опрошенный - неопрятность, громкие разговоры по телефону и частые перекуры.

«Каждого пятого опрошенного (19%) раздражает, когда коллеги громко общаются между собой. Для 14% участников опроса отталкивающим фактором является отсутствие чувства юмора», - отметили аналитики. 3% опрошенных выбрали вариант «другое».

По мнению большинства участников опроса, идеальный сослуживец - профессиональный, ответственный и надежный человек. Примерно каждого второго привлекает помощь коллегам в решении сложных задач и соблюдение личных границ, а 44% - выполнение договоренностей и поставленных сроков.

Примерно каждый четвертый респондент считает, что идеальный коллега должен иметь высокую трудоспособность, а для каждого пятого важно умение мотивировать других.